Reşit Kibar davası ertelendi

Artvin Cankurtaran’da ormanlık alanda yapılması planlanan park projesine karşı çıkarken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Reşit Kibar’ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması Artvin Adliyesi’nde görüldü. Ancak duruşma, salonun fiziki koşullarının yetersiz olması gerekçesiyle 30 Mayıs tarihine ertelendi.

Sanıklardan tutuklu Muhammet Ustabaş duruşma salonunda hazır bulunurken, tutuksuz sanık Fikret Merttürk duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşma öncesinde, avukatların başka bir salona geçilmesi yönündeki talepleri ise mahkeme tarafından reddedildi. Salonun yalnızca 50 kişilik olması nedeniyle izleyiciler ve katılımcılar salona alınamadı. Bu durumun duruşmanın şeffaflığına zarar verdiğini belirten avukatlar, davanın ertelenmesini istedi. Mahkeme heyeti, teknik yetersizlikleri gerekçe göstererek duruşmayı 30 Mayıs’a erteledi.

Duruşma sırasında fenalık geçiren Reşit Kibar’ın eşi Rukiye Kibar, hastaneye kaldırıldı.

Duruşmayı, çevre örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve barolar da takip etti. EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, SOL Parti PM Üyesi Sercan Dede, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk ve Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan duruşma günü Artvin Adliyesi’ndeydi. Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu’ndan da çok sayıda avukat duruşmayı izledi.

Adliye önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Avukat Haktan Özkan, “Bu davanın mağduru bir değil, iki değil, yüzlerce kişidir. Bu kararı aldıran, Cankurtaran yaşam mücadelesine omuz veren çevre örgütleridir, Artvin halkıdır” dedi. Olay günü bölgede bulunan ve 83 gün cezaevinde kalan Dursun Ali Koyuncu da yaptığı açıklamada, “Bu olay münferit değildir. Faşizm koşullarında yaşıyoruz. Bu ülke topla tüfekle kuruldu diyenler, şimdi bu ülkenin topraklarını sermayeye peşkeş çekiyor. Bize para alın siz işletin dediler ama bu halk paraya teslim olmadı. Mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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BU KENTİ YAĞMAYA TESLİM ETMEYECEĞİZ

SOL Parti PM Üyesi Sercan Dede, “ODTÜ ormanına fidan diken gençlere, Saraçhane’de barikatları yıkanlara selam gönderelim. Artık yeter. Bu kenti yağmaya teslim etmeyeceğiz. Ortak mücadelemizle bu iktidarı ve bu şirketleri tarihin çöplüğüne havale edeceğiz,” diyerek dayanışma çağrısı yaptı.