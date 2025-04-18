Reşit Kibar davasına 50 kişilik salon!

Artvin’in Cankurtaran bölgesinde, mesire alanı projesi kapsamında yapılan ağaç kesimini engellemek amacıyla mücadele ederken Reşit Kibar’ın hayatını kaybetmesine ilişkin biri tutuklu iki sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Artvin Adliyesi’nde başlıyor.

Duruşma öncesi yurttaşlar adliye önünde buluştu. Adliye önünde yapılan basın açıklamada "Aylardır adaletli bir sonuç versin diye mücadele ediyoruz. Geç de olsa ilk yargılama yapılacak. Aileyi, Cankurtaran’ı yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz" denildi.

Duruşmaya EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, SOL Parti PM Üyesi Sercan Dede, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan, Baro temsilcileri katılacak.

Duruşma 50 kişilik salonda görülecek. Salonun küçük olması nedeniyle çok sayıda yurttaş dışarda kaldı. Duruşmaya gelen yurttaşların salon önündeki bekleyişi sürüyor.

Avukatlar daha büyük salon için itiraz ediyor. Mahkeme heyeti, duruşmanın yapılıp yapılamamasını değerlendiriyor.