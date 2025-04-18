Reşit Kibar davasına 50 kişilik salon: Duruşma ertelendi!

Artvin’in Cankurtaran bölgesinde, mesire alanı projesi kapsamında yapılan ağaç kesimini engellemek amacıyla mücadele ederken Reşit Kibar’ın hayatını kaybetmesine ilişkin biri tutuklu iki sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün başlamadan ertelendi.

Duruşma öncesi yurttaşlar Artvin Adliyesi önünde buluştu. Adliye önünde yapılan basın açıklamada "Aylardır adaletli bir sonuç versin diye mücadele ediyoruz. Geç de olsa ilk yargılama yapılacak. Aileyi, Cankurtaran’ı yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz" denildi.

Adliyeye, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, SOL Parti PM Üyesi Sercan Dede, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan, Baro temsilcileri de geldi.

SALON DEĞİŞTİRİLMEDİ

Duruşma için 50 kişilik salonun hazırlanması yurttaşların tepkisine neden oldu. Salonun küçük olması nedeniyle çok sayıda yurttaş dışarda kaldı.

Avukatlar daha büyük salon için itiraz etti. Mahkeme heyeti, salon düzeninin sağlanabilmesi için fiziki ve teknik imkanların bulunduğu, elverişli ortamın sağlanması için duruşmayı 30 Mayıs Cuma günü saat 09.00'a erteledi.