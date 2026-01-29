Reşit Kibar davasında 4. duruşma yarın: "Bu davanın üstü örtülmesin!"

HABER MERKEZİ

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Cankurtaran’da, doğasını ve yaşam alanlarını savunduğu için katledilen Reşit Kibar davasında 4. duruşma yarın saat 09.00’da Artvin Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Davaya katılmak üzere çok sayıda yaşam savunucusu ve Kibar'ın arkadaşları, dostları bu sabah İstanbul Kadıköy'den otobüslerle davaya gitmek için hareket etti. Reşit Kibar ailesinin avukatları tarafından yapılan açıklamada, cinayetin üzerinden geçen yaklaşık 1,5 yıla rağmen kamusal sorumluluğun soruşturulmadığı, kamu görevlileri ve azmettiriciler hakkında etkin bir yargılama yürütülmediği ifade edildi. Avukatlar, davanın yalnızca bireysel faillerle sınırlandırılmak istendiğini savundu.

Dava öncesi dün Hopa'da yapılan açıklamada ise "Reşit Kibar'ın yolundayız. Karadeniz'i sermayenin talanına teslim etmeyeceğiz" denildi. Burada konuşan Dursun Ali Koyuncu, davanın yalnızca tetiği çekenle sınırlı bırakılmak istendiğini belirterek, azmettiren ve sorumluluğu bulunan herkesin yargılanması gerektiğini söyledi.

"HERKESİ BU DAVADA YANIMIZDA OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Kamuoyuna duruşmaya katılım çağrısı yapan Koyuncu şunları kaydetti:

"3 Eylül günü sermayenin çeteleri tarafından katledilen Reşit Kibar'a adalet demek için bir araya geldik. Ülkemizde adalet sarayları yapıldı. Adalet sarayları adaleti sağlayamadığı için halk kendi adaletini, kendi demokrasisini savunmak zorunda kalıyor. Bizler kendi adaletimizin peşinde koşmak zorunda kalıyoruz. Adaletsizlik, hukuksuzluk adeta iktidar tarafından yaşam biçimi haline getirildi. Demokrasi arayanlar, hakkını arayanlar, ezilenler için artık bu ülkenin adaleti bir sopa gibi kullanılıyor. Bir sürü hukuksuzluk yaşıyoruz. Aynı hukuksuzluğu yaşadığımız dönemde Reşit Kibar davasında yeni bir celse için cuma günü Artvin Adliyesi'nde bir araya geleceğiz. Doğa dostlarını, çevre dostlarını, adalet arayışında olan herkesi bu davada yanımızda olmaya davet ediyoruz. Bu davanın sessiz sedasız bir şekilde üstünü örtmek istiyorlar. Yan yana olmak, güçlü olmak zorundayız. Cuma günü saat 09.00'da herkesi Artvin Adliyesi'ne bekliyoruz. Reşit Kibar'a adalet için Artvin adliyesinde olalım."