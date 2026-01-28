Reşit Kibar için adalet: 1,5 yıl geçti adalet gelmedi

Haber Merkezi

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Cankurtaran’da, doğasını ve yaşam alanlarını savunduğu için katledilen Reşit Kibar davasında 4. duruşma 30 Ocak Cuma günü saat 09.00’da Artvin Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Duruşma öncesi çok sayıda yaşam savunucusu ile Kibar’ın arkadaşları ve dostları, davayı takip etmek üzere İstanbul’dan otobüslerle Artvin’e doğru yola çıkacak.

Reşit Kibar ailesinin avukatları tarafından yapılan açıklamada, cinayetin üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçmesine rağmen kamusal sorumluluğun hâlâ soruşturulmadığına dikkat çekildi. Açıklamada, kamu görevlileri ve azmettiriciler hakkında etkin bir yargılama yürütülmediği, davanın bilinçli şekilde yalnızca bireysel faillerle sınırlandırılmak istendiği vurgulandı. Duruşmada, köylülerin orman tahribatı anlamına gelen projeye yönelik itirazlarını bilmesine rağmen olay günü herhangi bir güvenlik önlemi almadığı belirtilen Jandarma Karakol Komutanı tanık olarak dinleneceği anımsatıldı. Katliamın sorumlularının yargılanmadığına dikkat çekilen açıklamada, doğasını ve yaşam alanlarını savunan köylüler hakkında basit yaralama ve mala zarar verme suçlamalarıyla açılan davaların sürdüğü anımsatılarak "Bu davalardan biri de cinayet günü sanıklar Fikret Merttürk’le Muhammet Ustabaş’a yönelik basit yaralama ve Fikret Merttürk’ün aracının zarar görmesi ile ilgili oldu. Bu celse, katledilmek istenilen köylüler hakkında mala zarar ve basit yaralama iddiası ile açılan davanın cinayet ve öldürmeye teşebbüs davası ile birleştirilmesi gündem olacak. Katliamın gerçekleşeceği zemini hazırlayan siyasi irade, kamu idaresi, azmettiriciler yargılanmazken köylüler bir kez daha karşımıza 'sanık' olarak çıkarılmak istenecek. Duruşma salonunda bir kez daha 'yaşam savunmasının' bir hak olduğunu ifade edeceğiz, tüm sorumluların yargılanmasını sağlayacağız" denildi. Açıklamada, soruşturma aşamasında alınan kısıtlılık kararının davaya da yansıdığı, savunma hakkının halen hukuka aykırı biçimde engellendiği ifade edildi. Avukatlar, dava evraklarına UYAP üzerinden erişimin keyfi şekilde engellendiğini, bunun teknik değil, davaya ve savunmaya yönelik bir yaklaşımın sonucu olduğunu savundu.

HUKUK ÖRGÜTLERİNE ÇAĞRI

Reşit Kibar Davası avukatları, cinayetin tüm sorumluları yargılanana ve yaşam alanları özgürleşene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, baroları, hukuk örgütlerini ve tüm yaşam savunucularını duruşmayı birlikte takip etmeye çağırdı