Reşit Kibar'ın katledildiği saldırıdan sağ kurtulan doğa savucusu Ali Koyuncu tahliye edildi

Artvin'de Hopa-Borçka arasındaki Cankurtaran mevkiinde yapılması planlanan orman parkı projesine karşı çıkan ve bu sebeple silahlı saldırıya uğrayan Reşit Kibar’ın hayatını kaybetmesine sebep olan olayda sağ kurtulan doğa savunucusu Dursun Ali Koyuncu, 86 gün sonra Hopa 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada serbest bırakıldı.

Mahkeme heyeti, Dursun Ali Koyuncu’nun sabit ikametgahının bulunması, delillerin toplanmış olması ve tutukluluk süresini göz önüne alarak Koyuncu'nun, tutuksuz yargılanmasına hükmetti.

Adli kontrol tedbirleri uygulanan Koyuncu'ya yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

Bir sonraki duruşma 28 Ocak 2025'te görülecek.

Koyuncu, 7 Eylül'de "Kamu görevlisine hakaret" ve "Kamu görevlisine mukavemet" suçlamaları ile tutuklanmıştı.