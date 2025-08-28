Reşit Kibar'ın öldürüldüğü yerde keşif yapıldı

Artvin’in Borçka ilçesi Çifteköprü köyü Cankurtaran mevkiinde, 3 Eylül 2024’te mesire alanı yapımı için başlatılan ağaç kesimine karşı çıkan köylülere açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Reşit Kibar’ın davasında, mahkeme kararıyla olay yerinde keşif yapıldı. Keşfin ardından açıklama yapan avukatlar, süreci yakından takip ettiklerini ve adaletin sağlanması için mücadele edeceklerini belirtti.

Keşif öncesi bölgeye gitmeye çalışan avukatlar ve köylüler sıkı kimlik kontrollerinden geçirilirken, zaman zaman gergin anlar yaşandı. Keşif sırasında, Reşit Kibar’ı öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Muhammet Ustabaş ile tutuksuz yargılanan sanık Fikret Mettürk de olay yerindeydi. Olay anında bölgede bulunan köylüler ve davayı takip eden avukatlar da keşfe katıldı.

Dava süreci Türkiye Barolar Birliği ve Artvin Barosu tarafından yakından izlenirken, keşfin ardından, davanın bir sonraki duruşmasının 26 Eylül 2025 tarihinde Artvin'de yapılacağı açıklandı.

AVUKAT AYLA VARAN: "ADALETİN TECELLİSİ İÇİN MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Artvin Barosu avukatlarından Ayla Varan, yaptığı açıklamada, ''Evet, bugün vahim olayla ilgili keşfe geldik. Dosyada istediğimiz noktada mıyız? Hayır, değiliz. Çünkü hâlâ tutuklanmayan sanık var. Avukat arkadaşların keşif sahasına aranarak alınmasını kınıyorum. Ben de dâhil olmak üzere Artvin’den buraya kadar 4 kez kimlik kontrolünden geçtim. İstediğimiz, adaletin tecelli etmesi. Gideni geri getiremeyeceğiz ama inancımız, adaletin tecelli etmesi yönündedir'' dedi.

"BİZİ PROVOKASYONLA SUSTURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Çifteköprü köylülerinden Dursun Ali Koyuncu ise açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

''Sabahın ilk saatlerinden itibaren köyümüz abluka altına alındı. Güvenlik önlemlerini anlayabiliyoruz ama provokasyon hiç durmadı. Katil zanlısının ilişkili olduğu kişiler aramıza karışarak bizi provoke etmeye çalıştılar. Keşif sahasına yürüyerek gitmek zorunda kaldık. Reşit Kibar’ın kardeşleri, arkadaşları ve köylüleri olarak büyük bir vicdansızlıkla karşı karşıyayız. Bir kaybımız olmasına rağmen, sanki öldüren bizmişiz gibi muamele görüyoruz. Bugün buraya Reşit abimizin davasını aydınlatmak için geldik. 3-4 gün sonra, 3 Eylül'de ölüm yıl dönümü. Tüm doğa dostlarını o gün Cankurtaran’a davet ediyoruz.

Mahkeme heyeti bile bize suçlu muamelesi yaptı. Türkiye’de adalet çöktü. Bu dava bir rant kavgasına çevrilmek isteniyor. Biz en başından beri söylüyoruz: Bu cinayet, organize bir suç örgütü tarafından işlendi. Er ya da geç bu adalet yerini bulacak. 3 Eylül ve 26 Eylül’de tüm doğa dostlarını yanımızda olmaya çağırıyoruz. Bizim sesimiz güçlü çıkmazsa bu adalet sağlanmaz.''

"BU BİR ÇEVRE DAVASIDIR"

İstanbul Barosu avukatlarından Mehmedali Barış Beşli ise “İstanbul Barosu olarak çevre adaletini çok önemsiyoruz. Bunu adaletin bir sac ayağı olarak görüyoruz. Cankurtaran köylülerinin çevre için verdiği mücadele, ülkemiz adına önemlidir. Reşit Kibar’ın, ormanları savunurken hayatını kaybetmesi çok üzücü. Bu davayı kamu adına, önemli bir çevre davası olarak takip edeceğiz. Sorumluların yargılanması için elimizden gelen katkıyı sunacağız" dedi.

Artvin Barosu avukatlarından Reşat Murat Genç de, "Türkiye Barolar Birliği olarak bu davanın acil bir şekilde yargılanması için takipçisiyiz. Reşit Kibar bir paylaşımında, ‘Burada bir ağaç kesilirse burada benim selamım okunur’ demişti. Nitekim o, bir ağacın kesilmemesi için mücadele ederken katledildi. Bu davanın çevre mücadelesi açısından öneminin farkındayız ve takipçisi olacağız" ifade etti.