Reşit Kibar katledilişinin birinci yılında anılacak

Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Cankurtaran mevkiindeki ormanlık alanda “mesire alanı” adı altında talan projesine karşı yaşam hakkı mücadelesi verirken katledilen Reşit Kibar, anılacak.

Kibar için 3 Eylül’de, katledilişinin yıl dönümünde Hopa Parkı’nda, Cankurtaran ormanında ve mezar başında anma düzenlenecek.

Cankurtaran Yaşam Savunması, “Katledilişinin 1. yılında Reşit Kibar’ı anıyoruz, bıraktığı yerden mücadeleye devam ediyoruz” diyerek dayanışma çağrısında bulundu.

Anma programı şöyle:

12.00 – Cankurtaran Anması: Bölgedeki yaşam savunucuları ve dostları bir araya gelerek anma konuşmaları yapacak, Kibar’ın anısına ağaç dikilecek ve mezarına çiçek bırakılacak.

16.00 – Yürüyüş ve Basın Açıklaması: Hopa Parkı’nda buluşulacak, yürüyüş düzenlenecek ve basın açıklaması yapılacak.