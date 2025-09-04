Reşit Kibar ölümünün birinci yılında anıldı

Artvin’in Borçka ilçesi Çifteköprü köyü Cankurtaran mevkiinde, 3 Eylül 2024’te mesire alanı yapımı için başlatılan ağaç kesimine karşı çıkan köylülere açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Reşit Kibar, ölümünün birinci yılında anıldı.

Cankurtaran Yaşam Savunması’nın çağrısıyla Cankurtaran köyünde Karayolları binasının önünde dün bir araya gelenler "Reşit Kibar’ın yolundayız. Karadeniz’i sermayenin talanına teslim etmeyeceğiz” yazılı pankartla Kibar’ın vurulduğu alana yürüdü.

Anma programına; Kibar’ın ailesi, CHP, DEM Parti, SOL Parti, Halkevleri, Umut-Sen ile çok sayıda yurttaş katıldı. Burada yapılan ağaç dikiminin ardından Kibar’ın mezarına karanfil bırakıldı. Mezar başında konuşan Kibar’ın kardeşi Ali Şükrü Kibar, “Söylenecek çok şey var ama inanın acımızdan kendimizi susturuyoruz. Sadece acımızla birlikte süreci güçlü bir şekilde yürütmek, güçlendirmek, var olmak için mücadele ediyoruz. Hepimiz Reşit’iz” dedi.