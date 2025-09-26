Reşit Kibar ve doğa için adalet istiyoruz

Haber Merkezi

Artvin'in Borçka ilçesi Çifteköprü köyü Cankurtaran mevkiinde, 3 Eylül 2024'te mesire alanı yapımı için başlatılan ağaç kesimine karşı çıkan köylülere açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Reşit Kibar davasının üçüncü duruşması bugün görülecek. Kibar’ın ailesi ve yaşam savunucuları, herkesi bugün Artvin Adliyesi'nde saat 09.00'da başlayacak davayı sahiplenmeye çağırdı.

Reşit Kibar'ın kardeşi Ali Şükrü Kibar, “Sizlere Cankurtaran'ın onuru, gururu Reşit Kibar'ın selamını getirdik. Toprağımızı vermeyeceğiz diyoruz. Toprağımızı almakla yetinmediler, canımızı da aldılar. 2024 yılında ranta, talana karşı ağacına, toprağına sahip çıkarken abim Reşit Kibar'ı canice, planlı şekilde katlettiler” dedi.

SOL Hukuk da yaptığı açıklamada, “Doğasını ve yaşam alanlarını savunduğu için katledilen Reşit Kibar için adalet arayışımız ve hukuk mücadelemiz devam ediyor. Artvin Cankurtaran'da yaşam hakları savunucularına yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Reşit Kibar için adalet istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Artvin'in Cankurtaran bölgesinde, mesire alanı projesi kapsamında yapılan ağaç kesimini engellemeye çalışırken öldürülen Reşit Kibar ile ilgili, biri tutuklu iki sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, mahkeme salonunun fiziki koşullarının yetersizliği nedeniyle 30 Mayıs'a ertelenmişti. Yaklaşık 14 saat süren ikinci duruşmada ise heyet, Muhammet Ustabaş’ın tutukluluğunun devamına, Fikret Merttürk’ün ise tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine hükmetmişti.