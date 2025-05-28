Reşit Kibar’ın mücadelesini sürdüreceğiz

Haber Merkezi

Artvin Cankurtaran bölgesinde ağaç kesimini engellemek isterken öldürülen Reşit Kibar’ın davası, 30 Mayıs’ta görülecek.

Dava öncesinde Hopa Meydanı’nda yapılan basın açıklamasında konuşan Seval Karabulut, özetle şunları söyledi:

“Reşit Kibar’ın katledilmesine ilişkin dava süreci, tüm doğa savunucuları ve adalet arayanlar için bir sınav niteliğindedir. 30 Mayıs 2025 Cuma günü saat 09.00’da Artvin Adliyesi’nde görülecek ikinci duruşma, bu adalet arayışında kritik bir eşiği temsil ediyor. Reşit Kibar’ın ölümü, yalnızca bir bireyin kaybı değil; doğaya ve halka karşı işlenmiş bir suçun sembolüdür.

Hopa’da, Cankurtaran’da ve tüm Karadeniz’de maden şirketleri ve enerji projeleri, halkın rızası olmaksızın ormanları yok etmekte, dereleri kurutmakta ve yaşam alanlarını tahrip etmektedir.

Reşit’in mücadelesini sürdürmek, onun anısını yaşatmak ve doğayı talan edenlere karşı durmak için omuz omuza duracağız.”