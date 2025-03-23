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Resmen açıklandı: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu oldu

Sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'nun "Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var!” sözlerini paylaşan CHP, İmamoğlu'nu resmen cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti.

Güncel
  • 23.03.2025 22:57
  • Giriş: 23.03.2025 22:57
  • Güncelleme: 23.03.2025 23:10
Kaynak: Haber Merkezi
Resmen açıklandı: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin bugün yaptığı ön seçime katılmak için milyonlarca yurttaş sandık başına gitti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'de paylaştığı bilgilere göre dayanışma oyları dahil toplam 15 milyona yakın yurttaş CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu seçti.

Bunun üzerine CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nun “Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var!” sözleri paylaşıldı ve İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu resmen ilan edildi.

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Özgür Özel: "15 milyon yurttaş sandık başına gitti, İmamoğlu’nu seçti!"
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