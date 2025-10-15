Resmen onaylandı: Dev şirket Türkiye’den çekildi

Kişisel bakım ürünleri devi Ontex, Türkiye'den resmen çekildi.

Şubat ayında basında yer alan haberlerde Belçika merkezli dünya devinin Türkiye’deki varlıklarını devredeceği, Türk şirketi Dilek ile anlaştığı bilgisi yer almıştı. Söz konusu haberin ardından 8 ay sonra o işlem resmi kurumlardan onay aldı.

Patronlar Dünyası’dan Kerim Ülker’in haberine göre dünya Ontex Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin tek kontrolü, Murat Kılıç’ın yönettiği Dilek Şirketler Grubu’nun oldu.

CANBEBE'Yİ ALARAK GELMİŞTİ

Ontex’in markaları Dilek Grubu’na ait Dilek Gıda Üretim ve Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi tarafından devralındı. Satış işlemi, Ontex’in Türkiye’deki faaliyetlerini, ilgili ihracat operasyonlarını ve İstanbul’daki üretim tesisini kapsıyor.

Çocuk ve yetişkin bezi Canbebe olmak üzere Canlady, Canped markalarının üreticisi olan Astel'i 2000 yılında satın alarak Türkiye’ye hızlı bir adım atan Ontex’in pazardaki macerası ise çeyrek asır sürmüş oldu.

BİRÇOK ÜLKEDE TESİSİ VAR

1979 yılında kurulan ve 2023 yılı cirosu 2.3 milyar Euro olan Ontex, Avrupa, Kuzey Afrika, Çin, Avustralya, Ortadoğu ve Amerika'da ofisleri ve üretim tesisleri bulunan uluslararası bir kişisel bakım şirketi olarak biliniyor.

Ontex, 2010 yılında 1,2 milyar Euro'ya Goldman Sachs Capital ve yatırım şirketi Texas Pacific Group'a satılmıştı.