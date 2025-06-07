Resmi açıklama bekleniyor: Osimhen, Türkiye'den ayrıldı

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen’in gelecek sezonda hangi formayı giyeceği henüz netlik kazanmadı.

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in Nijeryalı yıldızla her konuda anlaştığı iddia edildi.

Osimhen transferinin 3 ya da 4 yıllık sözleşme ve senelik 30-35 milyon euro bandında maaşa gerçekleştiği öne sürüldü.

İstanbul'da bulunan Osimhen, biletini sürekli iptal ederek uçuşunu ertelemişti.

Osimhen, bugün saat 14.00'te İstanbul'dan ayrılarak ülkesi Nijerya'ya uçtu. Dünyaca ünlü golcü, İstanbul'dan ayrılırken objektiflere yakalandı.