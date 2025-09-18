Resmi açıklama geldi: Jose Mourinho, Benfica'nın yeni teknik direktörü oluyor

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Portekiz ekibi Benfica'nın yeni teknik direktörü olmaya hazırlanıyor.

Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'a 3-2 mağlıp olmasının ardından teknik direktör Bruno Large ile yollarını ayırmıştı.

Bruno Large ayrılığı sonrasında Benfica'da teknik direktörlük için öne çıkan isim ise Jose Mourinho.

Kulüp, resmi internet sitesinden Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Mourinho, Portekiz basınına açıklamalarda da bulundu.

Portekiz ekibi Benfica'ya teknik direktör olması hakkında sorulan soruyu cevaplayan Mourinho, uçağa binmeden önce Benfica ile ilgilenip ilgilenmediğinin sorulduğunu, kendisinin de "Evet, ilgilenebilirim" cevabı verdiğini ifade etti.

Benfica'ya gelmesinin "kariyer kutlaması" olmayacağını dile getiren 62 yaşındaki çalıştırıcı, "Benfica yönetimi resmi olarak bana ilgilenip ilgilenmediğimi sordu ve Portekiz'e döndüğümde insanlarla konuşmaktan mutluluk duyacağımı söyledi. Benfica'ya dönersem bu, ne kariyer kutlaması, ne de 25 yıl sonra eve dönüş olacak." dedi.

FENERBAHÇE, GÖREVİNE SON VERMİŞTİ

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenmesinin ardından teknik direktör Mourinho ile yollarını ayırma kararı almıştı.