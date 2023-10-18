Resmi belgede sahtecilik yapan 7 kişi hakkında adli işlem yapıldı
Kaynak: İHA
Muş’ta ehliyet sınavında “joker” diye tabir edilen kişileri başkalarının yerine sınava soktukları tespit edilen 7 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce resmi belgede sahtecilik yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Bu çerçevede ehliyet sınavlarına joker aday yöntemiyle girdiği tespit edilen 7 şüpheliye yönelik 17 Ekim’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında resmi belgede sahtecilik suçlarından adli işlem yapıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı” denildi.
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