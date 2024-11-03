Resmi Gazete'de yayımlandı: 121 ilçeye yeni kaymakam atandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 3 Kasım Resmi Gazete kararlarına 121 yeni kaymakam ataması gerçekleştirildi.

ESENYURT KAYYUMU'NUN ATAMA KARARI DA YAYIMLANDI

Kararlar arasında, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine kayyum olarak görevlendirilen Can Aksoy'un Beşiktaş Kaymakamlığından İstanbul Vali Yardımcılığı'na atanması da yer aldı.

Karara göre, Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Murat Balcı atandı.