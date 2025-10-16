Resmi Gazete'de yayımlandı: 16 Bakanlığa yeni başkanlık kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan 189 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 16 bakanlıkta Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan değişiklikle, Milli Savunma Bakanlığı hariç 16 bakanlığın teşkilat yapısına "Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı" adında yeni bir birim eklenmesine karar verildi.

Yayımlanan kararnameye göre, Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı, afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hâline ilişkin mevzuat kapsamındaki iş ve işlemlerin diğer hizmet birimleri ile koordineli olarak yerine getirilmesini sağlayacak.

Kararname, yeni daire başkanlığının 16 bakanlığın merkez teşkilatına eklenmesini öngörüyor. Milli Savunma Bakanlığı hariç, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı için "Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı" unvanında kadrolar kuruldu.