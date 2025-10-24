Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim'de Marmaray ve metro ücretsiz olacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Marmaray ve metro ücretsiz olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre; 29 Ekim 2025 Çarşamba günü vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.