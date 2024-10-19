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Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz olacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nda ulaşım ücretsiz olacak.

Güncel
  • 19.10.2024 09:13
  • Giriş: 19.10.2024 09:13
  • Güncelleme: 19.10.2024 09:28
Kaynak: İHA
Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz olacak
Fotoğraf: AA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak.

Resmi Gazete’de 29 Ekim'de bazı toplu ulaşım seferleri hakkında karara yer verildi.

Buna göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz olacak.

Ücretsiz toplu taşıma araçları şunlar:

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı

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