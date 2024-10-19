Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz olacak
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nda ulaşım ücretsiz olacak.
Kaynak: İHA
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak.
Resmi Gazete’de 29 Ekim'de bazı toplu ulaşım seferleri hakkında karara yer verildi.
Buna göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz olacak.
Ücretsiz toplu taşıma araçları şunlar:
Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı