Resmi Gazete'de yayımlandı: 369 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 9 ayrı kararda toplamda 369 yargı mensubunun görev değişikliği yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu atama kararları ile birlikte hakim, savcı, başsavcı, başsavcı vekili, mahkeme üyesi ve mahkeme/daire başkanı atamaları gerçekleştirildi.

HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 348 hakim ve savcı, idari yargıda ise 21 hakimin görev yeri değişikliğini kapsayan kararname ile 369 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan atamalara ilişkin açıklama geldi.

Bakan Tunç X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından adli ve idari yargıda yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.