Resmi Gazete'de yayımlandı: 37 ilin Emniyet Genel Müdürü değişti, 22 müdür merkeze çekildi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde yapılan atamalar Resmi Gazete yayımlandı. 37 ilin Emniyet Genel Müdürü değişti. 18 Polis Başmüfettişi İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nde atamalar yapıldı. Yayımlanan kararda 37 ilin İl Emniyet Müdürü değişti. 18 Polis Başmüfettişi İl Emniyet Müdürü olarak atandı ve 22 Emniyet Müdürü merkeze çekildi.

Karara göre; Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı’na, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ise Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Tutuklanan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı yerine Bursa il Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu atandı.

Muğla Emniyet Müdürü Ali Canbolat kızak göreve çekildi, yerine Emniyet Özel Harekât Başkanı Süleyman Karadeniz atandı.

Karadeniz, geçen yıl 15 Temmuz'da Bahçeli'nin elini öpmesiyle gündeme gelmişti.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararnamesi'nin yayınlandığını belirtti.

Görevlerini tamamlayan emniyet müdürlerine teşekkür eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yeni atanan ve görev yerleri değişen emniyet müdürlerimize de bu görevlerinde başarılar diliyorum. Aziz milletimizin emrinde, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."