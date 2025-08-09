Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 kentte 8 yeni YEKA belirlendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Balıkesir, Kütahya, Manisa ve Çanakkale'de rüzgar enerjisine dayalı 8 alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Manisa, Balıkesir, Kütahya ve Çanakkale'de rüzgar enerjisine dayalı 8 YEKA alanı belirlendi.

Büyüklükleri 27,01 ile 214,40 kilometrekare arasında değişen bu alanların köşe koordinatları ve krokileri bilgileri, kararla birlikte Resmi Gazete'de paylaşıldı.