Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 ilin valisi değişti

Afyonkarahisar, Hakkari, Uşak, Erzurum ve Gümüşhane valiliklerine yeni isimler atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • 20.02.2026 00:35
  • Giriş: 20.02.2026 00:35
  • Güncelleme: 20.02.2026 00:38
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'nin 20 Şubat 2026 nüshasında yayımlandı. Buna göre; 5 ilin valisi değişti. Valisi değişen iller Afyonkarahisar, Hakkari, Uşak, Erzurum ve Gümüşhane oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/60 No.lu atama kararında şu ifadelere yer verildi:

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince;

– Afyonkarahisar Valiliğine, Uşak Valisi Naci AKTAŞ,
– Hakkari Valiliğine, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim TAŞYAPAN,
– Uşak Valiliğine, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar KARTAL,
– Erzurum Valiliğine, Gümüşhane Valisi Aydın BARUŞ,
– Gümüşhane Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cevdet ATAY,

atanmıştır.

