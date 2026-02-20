Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'nin 20 Şubat 2026 nüshasında yayımlandı. Buna göre; 5 ilin valisi değişti. Valisi değişen iller Afyonkarahisar, Hakkari, Uşak, Erzurum ve Gümüşhane oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/60 No.lu atama kararında şu ifadelere yer verildi:

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince;

– Afyonkarahisar Valiliğine, Uşak Valisi Naci AKTAŞ,

– Hakkari Valiliğine, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim TAŞYAPAN,

– Uşak Valiliğine, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar KARTAL,

– Erzurum Valiliğine, Gümüşhane Valisi Aydın BARUŞ,

– Gümüşhane Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cevdet ATAY,

atanmıştır.