Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 kente yeni vali ataması

Resmi Gazete'de, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yayımlanan karara göre beş ile yeni Vali atandı.

Güncel 10.07.2024 00:12 Giriş: 10.07.2024 00:12

Güncelleme: 10.07.2024 00:16 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA