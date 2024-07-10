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Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 kente yeni vali ataması

Resmi Gazete'de, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yayımlanan karara göre beş ile yeni Vali atandı.

Güncel
  • 10.07.2024 00:12
  • Giriş: 10.07.2024 00:12
  • Güncelleme: 10.07.2024 00:16
Kaynak: Haber Merkezi
Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 kente yeni vali ataması
Fotoğraf: AA

Beş ile atanan yeni valilere ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararlara göre; Diyarbakır Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman, Elazığ Valiliğine Numan Hatioğlu atandı.

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