Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 kişinin mal varlıklarının dondurulması kararı kaldırıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan, 5 kişiye yönelik mal varlığı dondurma kararının kaldırılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, makul şüphelerin ortadan kalktığı ifade edildi.
Kaynak: ANKA
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan mal varlığının dondurulması kararının kaldırılmasına yönelik kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin ortadan kalkması sebebiyle Malvarlığının Dondurulması Kararı alınan 5 kişinin mal varlıklarının dondurulması kararı kaldırıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Kilis doğumlu Mustafa Şahin, Halep doğumlu Suphi Hamida ve Nevin Hamida, Bartın doğumlu İhsan Baran ile Diyarbakır doğumlu Metin Avut’un mal varlıklarının dondurulması kararı kaldırıldı.