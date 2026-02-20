Resmi Gazete'de yayımlandı: Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nda bakan yardımcıları değişti

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'nin 20 Şubat 2026 nüshasında yayımlandı. Buna göre; Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nda bakan yardımcıları değişti.

Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığı dönemde Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan Sorumlu Başsavcı Vekili olan Can Tuncay ile Narkotik Suçlar Bürosu'ndan Sorumlu Başsavcı vekili Burak Ceyhan Adalet Bakanı Yardımcısı olarak atanan isimler arasında yer aldı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nda Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile "kavgalı" olduğu iddia edilen Bülent Turan görevden alınmadı.

Görevden alınan ve atanan isimler Resmi Gazete'de şöyle belirtildi:

ADALET BAKANLIĞI

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı;

– Bakan Yardımcısı Ramazan CAN,

– Bakan Yardımcısı Hurşit YILDIRIM,

– Bakan Yardımcısı Mehmet YILMAZ,

– Bakan Yardımcısı Niyazi ACAR,

görevden alınmış,

– Bakan Yardımcılığına Abdullah AYDOĞDU,

– Bakan Yardımcılığına Burak CEYHAN,

– Bakan Yardımcılığına Can TUNCAY,

– Bakan Yardımcılığına Sedat AYYILDIZ,

atanmıştır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince İçişleri Bakanlığı;

– Bakan Yardımcısı Münir KARALOĞLU,

– Bakan Yardımcısı Mehmet SAĞLAM,

– Bakan Yardımcısı Mehmet AKTAŞ,

görevden alınmış,

– Bakan Yardımcılığına, Hakkari Valisi Ali ÇELİK,

– Bakan Yardımcılığına, Afyonkarahisar Valisi Kübra GÜRAN YİĞİTBAŞI,

– Bakan Yardımcılığına Mehmet CANGİR,

atanmıştır.