Resmi Gazete'de yayımlandı: Aile sağlığı merkezlerinde 'sigara bırakma polikliniği' dönemi

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı “Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, bağımlılıkla mücadelede yürütülen tedavi hizmetlerinde önemli değişiklikler yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre, aile sağlığı merkezlerinde (ASM) de tütün bağımlılığı tedavi birimleri kurulabilecek.

Yönetmeliğin ilgili maddesinde, “Aile hekimliği birimlerinde ilgili aile hekiminin talebi ve müdürlüğün onayıyla, asgari standartları Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda birim kurulur” hükmü yer aldı.

Böylece, gerekli donanımı ve eğitimli personeli bulunan aile sağlığı merkezleri, İl Sağlık Müdürlüğü onayıyla sigara bırakma polikliniği olarak da hizmet verebilecek. Bu merkezlerde danışmanlık, ilaç tedavisi ve takibi gibi hizmetlerin yürütülmesi planlanıyor.

MOBİL ARAÇLARDA SİGARA BIRAKMA BİRİMLERİ

Yönetmelik, ayrıca tütün bağımlılığı tedavisinin yalnızca sağlık kurumlarında değil, mobil araçlarda, kurum, kuruluş, meydan ve park gibi alanlarda geçici olarak kurulacak “yerinde sigara bırakma birimleri” aracılığıyla da verilebilmesini öngörüyor.

Tütün bağımlılığı tedavisinde görev alacak sağlık personelinin üç yılda bir güncelleme eğitimine katılması zorunlu hale getirildi.

Eğitim sonunda en az 70 puan alamayan personelin belgesi geçici olarak askıya alınacak.