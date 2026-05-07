Resmi Gazete'de yayımlandı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680 personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 680 sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, mülakatsız sözleşmeli 680 personel alınacak.

Başvurular, 7 Mayıs - 22 Mayıs'ta, son gün saat 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında "www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm" veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.