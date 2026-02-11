Resmi Gazete'de yayımlandı: Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre "affını isteyen" Yılmaz Tunç ile Ali Yerlikaya'nın görevi sona erdi.

Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığı koltuğuna İBB soruşturması dahil muhalefete yönelik birçok soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığı koltuğuna ise Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi. Kararda bakanların "görevden affını" istediği ifade edildi.

Resmi Gazete'nin 11 Şubat 2026 nüshalı sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar'da (Karar: 2026/51) şu ifadelere yer verildi:

"Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen;

– Yılmaz TUNÇ’tan boşalan Adalet Bakanlığına Akın GÜRLEK,

– Ali YERLİKAYA’dan boşalan İçişleri Bakanlığına Mustafa ÇİFTÇİ,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü ve 106 ncı maddeleri gereğince atanmıştır."

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Ali Yerlikaya, görev değişiminin ardından sosyal medyadan açıklama yaparak AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür, Mustafa Çiftçi'ye ise tebrik mesajı verdi.

Yerlikaya, şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi’ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin.

Bakanlığım süresince verdiği büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum.

Allah’a emanet olun"

YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Yılmaz Tunç, görev değişiminin ardından sosyal medyadan açıklama yaparak AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür, Akın Gürlek'e ise tebrik mesajı verdi.

Tunç, şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmak, davamıza gönül vermek bizler için her zaman gurur vesilesi olmuştur.

2001 yılında başlayan kutlu yolcuğumuzda AK Parti Kurucu İlçe Başkanlığı, Milletvekilliği, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevlerimizin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 4 Haziran 2023 tarihinde Adalet Bakanlığı görevinin tarafıma tevdi edilmesi milletimize ve devletimize hizmet etme sorumluluğumuzu daha da artırmıştır.

23 yıllık hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması ve Hukuk Devleti ilkesinin tahkimi yolunda gerçekleştirilen reformlara omuz vermenin onurunu yaşadık.



Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek’e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum."