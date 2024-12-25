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Resmi Gazete'de yayımlandı: Alkollü içeceklerde maktu ÖTV'ye zam

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla alkollü içeceklerde maktu ÖTV tutarları artırıldı. Yüksek alkollü ve damıtılmış içkilerin maktu ÖTV tutarı 1,269 TL'den 1,428 TL'ye yükseltildi.

Ekonomi
  • 25.12.2024 06:31
  • Giriş: 25.12.2024 06:31
  • Güncelleme: 25.12.2024 06:38
Kaynak: ANKA
Resmi Gazete'de yayımlandı: Alkollü içeceklerde maktu ÖTV'ye zam

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla alkollü içeceklerde maktu ÖTV tutarları artırıldı.

Bazı mallara uygulanan Asgari Maktu Vergi tutarları ile  bazı mallara uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranı ve Asgari Maktu Vergi tutarının yeniden belirlenmesi hakkındaki karar, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 22 ve fazla olan  içkiler için  1.269,7257 olarak uygulanan oran 1.428,4400'e çıkarıldı.

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç) için de 1.269,7257 olan oran 1.428,4400'e yükseltildi.

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