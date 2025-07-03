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Resmi Gazete'de yayımlandı: Arzularkabaköy Beldesi'nin adı "Bahçeli" oldu

Resmi Gazete'de yaımlanan kararda "Gümüşhane ili merkez ilçesine bağlı Arzularkabaköy Beldesinin adının 'Bahçeli' olarak değiştirilmesi, 5393 sayılı kanunun 10 uncu maddesi uyarınca uygun görülmüştür" denildi.

Güncel
  • 03.07.2025 00:36
  • Giriş: 03.07.2025 00:36
  • Güncelleme: 03.07.2025 00:40
Kaynak: Haber Merkezi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Arzularkabaköy Beldesi'nin adı "Bahçeli" oldu

Resmi Gazete'de "Yer adının değiştirilmesine dair karar" yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Gümüşhane'de yer alan bir beldenin ismi değiştirildi.

Buna göre, Gümüşhane’nin Arzularkabaköy Beldesi’nin adı Bahçeli olarak değiştirildi.

Kararda "Gümüşhane ili merkez ilçesine bağlı Arzularkabaköy Beldesinin adının 'Bahçeli' olarak değiştirilmesi, 5393 sayılı kanunun 10 uncu maddesi uyarınca uygun görülmüştür" denildi.

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