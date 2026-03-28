Resmi Gazete'de yayımlandı: Avukat ücret tarifesi değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde değişiklik yapıldı.

Türkiye Barolar Birliği'nin aldığı karara göre Tarife'nin 14'üncü maddesinin 5'inci fıkrasındaki "reddi" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Fıkra, şu şekilde güncellendi:

"Sulh ceza hâkimliklerinde görülen tekzip, internet yayın içeriğinden çıkarma, idari para cezalarına itiraz gibi başvuruların, kabulü veya hâkimlik kararına yapılan itiraz üzerine, kararın kaldırılması halinde işin duruşmasız veya duruşmalı oluşuna göre ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörüldüğünü şekilde avukatlık ücretine hükmedilir. Ancak başvuruya konu idari para cezasının miktarı bu Tarifenin ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörülen maktu ücretin altında ise idari para cezası kadar avukatlık ücretine hükmedilir."