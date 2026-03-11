Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Resmi Gazete'de yayımlandı: AYM Başkanvekilliği'ne İrfan Fidan getirildi

Resmi Gazete'nin 11 Mart 2026 tarihli sayısında Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliğine İrfan Fidan'In getirildiği belirtildi.

Güncel
  • 11.03.2026 00:11
  • Giriş: 11.03.2026 00:11
  • Güncelleme: 11.03.2026 00:14
Kaynak: AA
Resmi Gazete'de yayımlandı: AYM Başkanvekilliği'ne İrfan Fidan getirildi
Fotoğraf: AA

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliğine İrfan Fidan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, dün yapılan seçim sonucu AYM Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi.

Seçim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146'ncı ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre yapıldı.

BirGün'e Abone Ol