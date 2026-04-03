Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı gübre türlerinde gümrük vergisi sıfırlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı gübre türlerinde gümrük vergisi oranları sıfırlandı.

Karar kapsamında, İthalat Rejimi Kararı’na ekli listede yer alan ve “31. Fasıl” altında sınıflandırılan gübre ürünlerinin vergi oranları yeniden belirlendi.

Düzenleme özellikle azotlu gübreler (3102 GTİP) ile mineral ve kompoze gübreleri (3105 GTİP) kapsıyor. Karara göre, amonyum sülfat, amonyum nitrat, kalsiyum amonyum nitrat (CAN) ve diamonyum fosfat gübrelerinde (DAP) gümrük vergileri sıfır olarak belirlendi.

Bazı ürün gruplarında gümrük vergisi oranı yüzde 6,5 seviyesinde belirlenirken, vergi yapısı ithalat yapılan ülke gruplarına göre farklılık göstermeye devam ediyor.

Söz konusu değişikliğin, Türkiye’nin kimyasal gübrede yüksek orandaki dışa bağımlılığı nedeniyle doğrudan maliyetler üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bunun yanında ürün bazlı farklılaşan vergi oranlarının, ithalat kompozisyonunu ve tedarik tercihlerini yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

Karar, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girerken uygulamadan Ticaret Bakanlığı sorumlu olacak.

Öte yandan İran savaşının patlak vermesinin hemen ardından 7 Mart tarihinde ÜRE gübresinde gümrük vergisi sıfırlanmıştı. Buna ek olarak ÜRE gübresi ihracatı ve transit geçişi de yasaklanmıştı.