Resmi Gazete'de yayımlandı: Belediyelerde yeni dönem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle belediyelerin gruplandırılmasında esas alınan kriterler yeniden belirlendi.

BEŞ GRUBA AYRILDI

Tebliğe göre belediyeler, nüfus büyüklükleri ile ekonomik ve sosyal gelişmişlik durumları dikkate alınarak beş gruba ayrıldı.

Nüfusu 250 binin üzerinde olan belediyeler birinci grupta yer alırken, 100 bin 1 ile 250 bin arasındakiler ikinci grup, 50 bin 1 ile 100 bin arasındakiler üçüncü grup, 10 bin 1 ile 50 bin arasındakiler dördüncü grup, 10 bine kadar olan belediyeler ise beşinci grup olarak sınıflandırıldı.

ÜST GRUP İMKÂNI

Sanayi, ticaret veya turizm açısından önem taşıyan belediyeler ile ilçe merkezi konumundaki belediyelerin, bulundukları gruptan bir üst gruba yükseltilebileceği belirtildi.

Ayrıca nüfusu 100 bin 1’in altında olan il merkezi belediyeleri ikinci grup olarak değerlendirilecek.

Belediyelerin nüfuslarının belirlenmesinde, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri esas alındı.

Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yürütecek.