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Resmi Gazete'de yayımlandı: Biga'da bazı köylerde arazi toplulaştırma çalışmaları yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğü, Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bazı köylerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Güncel
  • 02.11.2024 09:22
  • Giriş: 02.11.2024 09:22
  • Güncelleme: 02.11.2024 09:27
Kaynak: AA
Resmi Gazete'de yayımlandı: Biga'da bazı köylerde arazi toplulaştırma çalışmaları yapılacak
Fotoğraf: AA

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bazı köylerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğü, Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Adliye, Akköprü, Çakırlı, Çınarköprü, Geyikkırı, Güleç, Hacıhüseyinyaylası, Karapürçek, Kayapınar, Kocagür, Örtülüce, Tokatkırı ve Yeniçiftlik köylerinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapacak.

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