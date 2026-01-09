Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ödeme kuruluşunun faaliyet izni sona erdi

Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca kendiliğinden sona erdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izninin kendiliğinden sona ermesine ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, şirketin tüzel kişiliğinin sona ermesi nedeniyle ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca kendiliğinden sona erdi.