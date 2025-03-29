Resmi Gazete'de yayımlandı: Çarşamba gününe kadar köprü ve otoyollar ücretsiz
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu gece yarısından çarşamba günü saat 07.00’a kadar köprü ve otoyollar ücretsiz oldu.
Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Ramazan Bayramı tatili süresince bazı köprü ve toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.
Karara göre:
29 Mart Cumartesi saat 00.00’dan 2 Nisan Çarşamba saat 07.00’ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret projeleri kapsam dışı bırakıldı.
30 Mart Pazar saat 00.00’dan 1 Nisan Salı saat 24.00’e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücret alınmayacak.
Karar, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.