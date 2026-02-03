Giriş / Abone Ol
Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığı'na vekalet edecek isim belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışı ziyaretlerinde Cumhurbaşkanlığı'na vekalet edecek.

Güncel
  • 03.02.2026 11:16
  • Giriş: 03.02.2026 11:16
  • Güncelleme: 03.02.2026 11:19
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ve Mısır'ı ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3-4 Şubat'ta Suudi Arabistan ve Mısır'a ziyarette bulunması nedeniyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

