Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan tezkerede kararının Anayasanın 106’ncı maddesi gereğince alındığı belirtildi.