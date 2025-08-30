Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Güncel
  • 30.08.2025 00:35
  • Giriş: 30.08.2025 00:35
  • Güncelleme: 30.08.2025 00:39
Kaynak: İHA
Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos’ta Çin Halk Cumhuriyeti’ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 106’ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

BirGün'e Abone Ol