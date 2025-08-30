Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos’ta Çin Halk Cumhuriyeti’ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 106’ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.