Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek isim belli oldu
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkmenistan ziyareti sürecinde yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Kaynak: AA
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan ziyareti nedeniyle, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz cumhurbaşkanlığına vekalet edecek.
Konuya ilişkin tezkere Resmî Gazete'de yayımlandı.
Tezkereye göre Erdoğan, 11-12 Aralık tarihleri arasında Türkmenistan'a ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.