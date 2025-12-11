Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek isim belli oldu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan ziyareti nedeniyle, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz cumhurbaşkanlığına vekalet edecek.

Konuya ilişkin tezkere Resmî Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre Erdoğan, 11-12 Aralık tarihleri arasında Türkmenistan'a ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.