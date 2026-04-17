Resmi Gazete'de yayımlandı: Dahilde işleme belgeleri için yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımladığı tebliğle, ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri için başvuru şartıyla ek süre imkânı tanındı. Buna göre firmalara izin süresinin yarısı kadar, en fazla 3 ay; kıymetli maden kapsamındaki belgelerde ise en fazla 1 ay uzatma verilebilecek.

Güncel
  • 17.04.2026 04:28
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımladığı tebliğle, ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri için ek süre imkânı getirildi.

Düzenlemeye göre, başvuru yapılması halinde belge süreleri belirli şartlarla uzatılabilecek.

BAŞVURUYA BAĞLI SÜRE UZATIMI

Tebliğle, yürürlük tarihinden önce düzenlenmiş ve henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri için firmalara yeni bir hak tanındı. Buna göre, firmaların 6 ay içinde Bakanlığa başvurması şartıyla, izin süresinin yarısı kadar ek süre verilebilecek. Bu süre 3 ayı geçemeyecek.

KIYMETLİ MADENLER İÇİN FARKLI UYGULAMA

Altın ve bazı kıymetli madenleri kapsayan belirli tarife pozisyonlarındaki izinler için ise süre daha kısa tutuldu.

Bu kapsamdaki izinlere, başvurunun uygun bulunması halinde en fazla 1 ay ek süre verilecek.

