Resmi Gazete'de yayımlandı: Dahilde işleme belgeleri için yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımladığı tebliğle, ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri için ek süre imkânı getirildi.

Düzenlemeye göre, başvuru yapılması halinde belge süreleri belirli şartlarla uzatılabilecek.

BAŞVURUYA BAĞLI SÜRE UZATIMI

Tebliğle, yürürlük tarihinden önce düzenlenmiş ve henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri için firmalara yeni bir hak tanındı. Buna göre, firmaların 6 ay içinde Bakanlığa başvurması şartıyla, izin süresinin yarısı kadar ek süre verilebilecek. Bu süre 3 ayı geçemeyecek.

KIYMETLİ MADENLER İÇİN FARKLI UYGULAMA

Altın ve bazı kıymetli madenleri kapsayan belirli tarife pozisyonlarındaki izinler için ise süre daha kısa tutuldu.

Bu kapsamdaki izinlere, başvurunun uygun bulunması halinde en fazla 1 ay ek süre verilecek.