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Resmi Gazete'de yayımlandı: Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine yeni atamalar yaptı.

Güncel
  • 17.05.2024 00:46
  • Giriş: 17.05.2024 00:46
  • Güncelleme: 17.05.2024 00:51
Kaynak: AA
Resmi Gazete'de yayımlandı: Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
AA

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı.

Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı vurgulandı.

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