Resmi Gazete'de yayımlandı: Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine yeni atamalar yaptı.
Kaynak: AA
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı.
Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı vurgulandı.