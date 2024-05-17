Resmi Gazete'de yayımlandı: Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine yeni atamalar yaptı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı.

Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı vurgulandı.