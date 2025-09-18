Giriş / Abone Ol
Resmi Gazete'de yayımlandı: Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş atandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atandı.

  • 18.09.2025 05:49
  • Giriş: 18.09.2025 05:49
  • Güncelleme: 18.09.2025 05:54
Fotoğraf: AA

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı karara göre; Diyanet İşleri Başkanlığı'na, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Arpaguş getirildi.

SAFİ ARPAGUŞ KİMDİR?

İstanbul Müftülüğü sitesinde yer alan bilgilere göre, 1967'de Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğan Arpaguş, 1985'te Gümüşhacıköy İmam Hatip Lisesi'nden, 1990'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Aynı fakültede 1992'de araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlayan Arpaguş, 1994'te yüksek lisansını, 2001'de doktorasını tamamladı.

Arpaguş, 2008'de doçent, 2014'te profesör olmasının ardından 2011-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu.

15 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İstanbul Müftülüğü görevine atanan Arpaguş, aynı zamanda fakültenin Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı görevini yürütüyordu.

