Resmi Gazete'de yayımlandı: Doğalgaz abonelik ücretleri zamlandı

EPDK, 2026 yılı için doğal gaz dağıtımında uygulanacak bağlantı ve hizmet bedellerini belirledi.

  • 30.12.2025 10:41
  • Giriş: 30.12.2025 10:41
  • Güncelleme: 30.12.2025 10:43
Kaynak: AA
Resmi Gazete'de yayımlandı: Doğalgaz abonelik ücretleri zamlandı
Fotoğraf: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırlarını tespit etti.

Buna göre, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2026 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 8 bin 66 lira olacak.

İlave abone bağlantı bedeli 100 metrekare için 7 bin 16 lira, bağlantı kontrol ve onay bedeli ilk 100 metre için 4 bin 549 lira olarak belirlendi.

Ön ödemeli sayaç değişim bedeli 2 bin 136 lira, sayaç açma kapama bedeli 206 lira olacak. İç tesisat işlem bedeli ise 121 lira ile 2 bin 776 lira arasında değişecek.

Karar, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

