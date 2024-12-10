Resmi Gazete'de yayımlandı: Ehliyette yaş sınırı düşürüldü

Dört ehliyet sınıfında yaş sınırı 18'den 16'ya düşürüldü.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararla birlikte M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 18'den 16'ya çekildi.

Böylece 16 yaşını dolduran gençler, motorlu bisiklet, 125 cc motosiklet ve dört tekerlekli motosiklet gibi araçları kullanmak için ehliyet alabilecek.

D SINIFINDA DA YAŞ İNDİRİMİ

Ayrıca, D sınıfı ehliyetlerin yaşı ise 26'dan 24'e indirildi. Bu değişiklik, otobüs ve ticari yolcu taşıma amacıyla kullanılan araçların sürücülerini ilgilendiriyor.

Diğer ehliyet sınıflarında ise 18 yaş sınırı uygulanmaya devam ediyor. A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için yaş sınırı 18 olarak belirlenirken, A sınıfı ehliyeti için bu yaş sınırı 20'ye çıkarıldı. D1 ve D1E sınıflarında ise 21 yaş şartı aranıyor. DE sınıfı ehliyeti içinse yaş sınırı 24 olarak kalmaya devam ediyor.

YENİLEME İŞLEMİNDE DE DEĞİŞİKLİK

Ehliyet yenileme işlemlerinde de değişiklik yapıldı. 65 yaşını dolduran sürücülerin ehliyetlerini yenilemeleri için 3 yıl yerine 5 yılda bir sağlık raporu almaları gerekecek. Ancak 80 yaşını geçen sürücüler için sağlık kontrolleri 2 yılda bir yapılacak.