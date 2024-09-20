Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrikli araç ithalatında düzenleme

Elektrikli araçların ithalatına ilişkin tebliğde değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ, “Bazı Elektrikli ve Haricen Şarj Edilebilir Hibrit Araçların İthaline İlişkin Tebliğ" olarak değiştirildi.

Düzenlemeye göre geçtiğimiz yılın sonunda elektrikli araçların ithalatı için getirilen yetkili servis zorunluluğu şarj edilebilir hibrit araçlar için de getirildi.

Bu kapsamda izin belgesi düzenlenebilmesi için; ithali yapılacak araçların satış sonrası montaj, bakım ve onarımı için 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi gerekecek.

Elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araç bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araç bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması istenecek.

Tip onayına tabi olmayan elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araçların ithalatında TSE tarafından düzenlenen muafiyet/kapsam dışı yazısı gümrük idarelerince aranacak.

Tebliğ 30 gün sonra yürürlüğe girecek.