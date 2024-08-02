Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira oldu

En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkaran vergi paketi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde, en düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya yükselten 29'uncu madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

29'uncu maddeye göre ise yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liraya yükseltildi. Yeni tutar bu ay itibariyle uygulanacak.

Ayrıca Vergi Paketi'nde sendikalı memurların 641,81 lira Toplu Sözleşme İkramiyesi almasına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.